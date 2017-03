Caro Emerald verlangt naar werelddominatie

ANP Caro Emerald verlangt naar werelddominatie

HOOFDDORP - Caro Emerald heeft op veel plaatsen in de wereld al voet aan de grond, maar wat betreft de zangeres is dat nog niet genoeg. Werelddominatie is haar doel, zegt Caro in Veronica Magazine.

Door ANP - 7-3-2017, 11:05 (Update 7-3-2017, 11:05)

"Het mag groter en groter. Een echte wereldtour", aldus Caro. "Ik denk dat ik nooit berusting ga krijgen, daar ben ik veel te ambitieus voor." Stoppen is voor de zangeres dan ook geen optie: "ik wil zingen tot ik erbij neerval."

Hoewel Caro's ster nog steeds rijzende is, blijft de zangeres wel met beide benen op de grond staan. Ze beseft maar al te goed dat het succes ook zomaar afgelopen kan zijn. "Natuurlijk, als ik nu plotseling terug zou moeten naar kleine zalen, zou ik wel even schrikken, maar ik vind het nooit vanzelfsprekend dat er mensen komen opdagen. Succes in de muziek is zo vluchtig, het kan zomaar afgelopen zijn. Ik leef een sprookje en dat wil ik niet 'for granted' nemen."

Caro heeft dinsdag een nieuwe EP uitgebracht met zes nieuwe liedjes. De muziek op de EP en tijdens de komende tour is geïnspireerd op de muziekstijl Exotica, die stamt uit de jaren vijftig en zestig en exotische geluiden bevat.