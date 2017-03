Airen Mylene was bijna nieuwslezeres geworden

HOOFDDORP - Het had niet veel gescheeld of Airen Mylene was een serieus nieuwslezeres geworden. De SBS-presentatrice koos uiteindelijk toch voor een andere richting.

Door ANP - 7-3-2017, 11:04 (Update 7-3-2017, 11:04)

"Nadat ik als reporter bij Veronica had gewerkt, heb ik een keuze moeten maken: tussen serieus en niet-serieus, zoals ik het zelf noem", zegt Airen in Veronica Magazine. "Ik kon het ochtendnieuws bij AT5 gaan presenteren, of naar SBS Shownieuws. Mijn omgeving zag mij al helemaal zitten als nieuwslezeres, en zag me richting het achtuurjournaal gaan."

Airen vond de keuze echter lastig. Door een lijstje te maken van wat ze nu eigenlijk het liefste wilde, wist ze wat ze moest doen. "Ik vind het leuk om een beetje vreugde in het leven van mensen te brengen, hou van actie, vrolijkheid, resultaat. Dus ben ik naar Shownieuws gegaan."

Dromen

Vanaf volgende week is Airen het nieuwe gezicht van Hart in Aktie. Een programma dat ze stiekem altijd al wilde doen. "Ik heb weleens een lijstje gemaakt van programma’s die ik leuk zou vinden om te doen. Hart in Aktie stond daarop."

Er blijft overigens nog genoeg om van te dromen. "The Voice of Holland. Peking Express. Expeditie Robinson. Maar ook Het Jeugdjournaal en Het Klokhuis."