Tim Hofman met lijsttrekkers trein in

UTRECHT - Presentator Tim Hofman maakt woensdag een treinreis met lijsttrekkers Mark Rutte, Alexander Pechtold, Marianne Thieme en Gert-Jan Segers. In de zogeheten stemtrein proberen ze jongeren over te halen om te gaan stemmen en is er gelegenheid om de politici het hemd van het lijf te vragen over hun verkiezingsplannen. Dat heeft BNN-VARA dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 7-3-2017, 10:40 (Update 7-3-2017, 10:40)

In de trein kunnen alleen bezitters van een studenten ov-kaart instappen. De tour is ook via Facebook te volgen.

De stemtrein is een initiatief van De Stembus 2017, een project om zo veel mogelijk jongeren naar de stembus te krijgen. Hofman is daarvan het gezicht.