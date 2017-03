Lady Antebellum voor het eerst naar Nederland

AMSTERDAM - Lady Antebellum komt voor een concert naar Nederland. De Amerikaanse countrygroep speelt op 1 oktober in AFAS Live, meldt concertorganisator Mojo dinsdag.

Door ANP - 7-3-2017, 10:29 (Update 7-3-2017, 10:29)

Het is de eerste keer dat Lady Antebellum, vooral bekend van de hit Need You Now uit 2010, in Nederland optreedt. Het concert maakt onderdeel uit van hun You Look Good World Tour. De kaartverkoop begint vrijdag.

In juni brengen Charles Kelley, Hillary Scott en Dave Haywood een nieuw album uit: Heart Break.