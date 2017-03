Marlijn Weerdenburg in verwachting

ANP Marlijn Weerdenburg in verwachting

AMSTERDAM - Actrice, presentatrice en zangeres Marlijn Weerdenburg is in verwachting van haar eerste kind. Dat heeft ze dinsdagochtend bekendgemaakt op Instagram.

Door ANP - 7-3-2017, 9:52 (Update 7-3-2017, 9:52)

"We krijgen een baby!", schrijft Marlijn. "We zijn dolblij en dankbaar dat we een klein mensje op de wereld mogen zetten. Nu is het vooral genieten van de voorpret. Laat die buik maar groeien!"

Marlijn is sinds eind 2015 samen met haar vriend Paul. De 33-jarige, vooral bekend van haar rol als advocate Danni Lowinski in de gelijknamige SBS-serie, liet vorig jaar al doorschemeren dat ze nog eens moeder wilde worden. Wanneer ze uitgerekend is, is niet bekend.