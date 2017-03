Buddy en Romy nieuw presentatieduo

ANP Buddy en Romy nieuw presentatieduo

HILVERSUM - Buddy Vedder en Romy Monteiro gaan een nieuw kinderprogramma voor AVROTROS presenteren. Het gaat om de muzikale scholenwedstrijd Lang leve de muziek show, die in het najaar op de buis verschijnt. Dat heeft de omroep dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 7-3-2017, 9:28 (Update 7-3-2017, 9:28)

In het programma gaan steeds drie basisschoolklassen uit een provincie met elkaar de strijd aan voor een plekje op het Kerst Muziekgala 2017. De show wordt mede georganiseerd door de stichting Meer Muziek in de Klas. De organisatie zet zich in voor structureel en goed muziekonderwijs op basisscholen.

Koningin Máxima is erevoorzitter van Meer Muziek in de Klas. Zij is ook aanwezig op het Kerst Muziekgala.