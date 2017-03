FRIS-feest viert tienjarig bestaan

AMSTERDAM - De FRIS-feesten bestaan tien jaar. Dat wordt vrijdag 17 maart gevierd in de Westerunie in Amsterdam met de Superstar Edition van FRIS. Er zijn live-optredens van onder anderen Mula B, Ilias op de Beat en Whipcream.

Door ANP - 7-3-2017, 9:09 (Update 7-3-2017, 9:09)

Oprichter Philippe Hes kijkt terug op het ontstaan van FRIS: “Toen ik achttien was, organiseerde ik feestjes voor studenten en trainde een elftal van dertienjarige voetballertjes bij AFC. Die jongens vroegen ons of wij niet een keer een feestje konden organiseren, omdat er in het weekend nooit iets leuks te doen was voor leeftijdsgenoten. Toen ontstond het idee voor FRIS.”

Hes: “Nu, na tien jaar is het nog steeds een succesformule en hebben we ook één en ander bereikt: ruim 1 miljoen jongeren, 2500 artiesten en 800 edities. Dat had ik niet kunnen bedenken bij ons eerste feestje voor een kleine tweehonderd jongeren in Amsterdam.”

FRIS staat voor verantwoord uitgaan, zonder drank, drugs en tabak voor jongeren van 12-16 jaar. FRIS doet op dit moment twintig steden aan en telt jaarlijks ruim honderd edities.