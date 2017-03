GTST-actrice Britt Scholte te zien in musical

ANP GTST-actrice Britt Scholte te zien in musical

AMSTERDAM - GTST-actrice Britt Scholte en Spangas-ster Priscilla Knetemann gaan hoofdrollen spelen in de nieuwe Nederlandse musical Shock. Dat heeft producent DommelGraaf dinsdag bekendgemaakt. Eerder werd al bekendgemaakt dat Vivian Panka, Dorine Meijerhof en Aniek Mommers te zien zijn in de 'young adult-thriller'.

Door ANP - 7-3-2017, 8:07 (Update 7-3-2017, 8:07)

Shock gaat over een tienermeisje dat verdwijnt na een schoolfeest. Alleen haar fiets, telefoon en bebloede jas worden gevonden. Maanden later pakken haar vriendinnen hun leven weer op, maar dan komt de moordenaar terug. Onder grote spanning proberen de vriendinnen te overleven.

De voorstelling is gebaseerd op de gelijknamige bestseller uit 2014, waarmee Mel Wallis de Vries in 2016 de Prijs voor de Jonge Jury won. Na Vals is dit haar tweede boek dat wordt bewerkt voor theater. De thrillermusical Shock is van oktober 2017 tot en met februari 2018 te zien in zestig Nederlandse theaters.