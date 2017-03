Komedie Het Verlangen krijgt Vlaamse remake

AMSTERDAM - De Nederlandse komedie Het Verlangen, de nieuwe film van de makers van Alles is Liefde, krijgt een Vlaamse remake. De Belgische producent Menuet heeft de rechten verworven, maakten distributeur September Films en producent Topkapi dinsdag bekend. Het Verlangen, met in de hoofdrol Chantal Janzen, is vanaf 23 maart in de Nederlandse bioscopen te zien.

Door ANP - 7-3-2017, 8:00 (Update 7-3-2017, 9:14)

De komedie vertelt over twee broers die een kwakkelende uitgeverij beheren (Alex Klaasen en Gijs Naber). Als de onooglijke, stotterende auteur Herman (Peter Bolhuis) een briljant manuscript aanlevert, besluiten zij te doen alsof de aantrekkelijke schoenenverkoopster Brigitte (Janzen) het meesterwerk heeft geschreven. De truc werkt, maar bij zowel Herman als Brigitte begint het gebrek aan échte erkenning toch te knagen.

Het Verlangen is geregisseerd door Joram Lürsen (Alles is Liefde) en geschreven door Frank Ketelaar, die ook verantwoordelijk was voor hitseries Klem en Overspel. Belangrijke bijrollen worden vertolkt door Jelka van Houten, Bram van der Vlugt, Anne-Wil Blankers, Cynthia Abma en Jochum ten Haaf.

De wereldpremière van Het Verlangen is op maandag 13 maart in bioscoop Tuschinski in Amsterdam. Daarna volgt op 15 maart een vertoning in de Ladies Night.