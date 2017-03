DJ Laidback Luke naar WK Kungfu

AMSTERDAM - De Nederlandse dj en producer Laidback Luke draait al jaren mee in de internationale dancewereld, maar is ook een bekende naam in de vechtsport. Van 17 tot en met 19 maart is Luke te vinden in Hong Kong, waar hij deelneemt aan de wereldkampioenschappen kungfu.

Luke weet de beide disciplines al jaren te combineren, maar als hij een keus zou moeten maken, weet hij het wel. "Ik heb beide ongeveer even lang gedaan. Mijn hele jeugd deed ik aan karate, maar net voor mijn examen - voor de zwarte band - ben ik gestopt om mij te focussen op muziek. Toen ik volwassen werd heb ik de vechtsport weer opgepakt. Die twee hebben zich dus samen ontwikkeld, maar als ik moet kiezen... Kungfu kan ik de rest van mijn leven nog doen. Als ik naar onze grootmeesters kijk: die hebben tot hun negentigste lesgegeven. Ik ben nu veertig en dj'en kan ik zeker niet tot mijn negentigste. Dus op dit punt van mijn leven zou ik voor vechtsport kiezen", zegt Luke in Metro.

De sport is voor de dj een goede manier om in balans te blijven. "Het dj-leven is een heel gek bestaan met veel reizen, weinig slapen, maar ook met het aanbeden worden. De vechtsport houdt je met beide benen op de grond."