Manuel Broekman wil meer zijn dan een mooiboy

ANP Manuel Broekman wil meer zijn dan een mooiboy

AMSTERDAM - Manuel Broekman zou graag meer afwisseling in zijn rollen willen. De acteur wordt nu vaak gecast als 'mooiboy', maar hij heeft naar eigen zeggen meer in zijn mars.

Door ANP - 7-3-2017, 7:14 (Update 7-3-2017, 7:14)

"Maar het hangt ook af van wat beschikbaar is in Nederland, hè? Zo veel films worden er niet gemaakt in een jaar", zegt Manuel deze week in Viva. "Maar inderdaad, in zo’n Johan Nijenhuis-productie als Rokjesdag word ik gecast als 'hunk'."

Manuel beaamt dat hij zelf kiest zelf voor zo'n rol, maar toch mag het wat hem betreft wat minder clichématig."Waarom is het sexy als je met een bos bloemen onder haar raam staat, met je haar perfect gekamd? Het mag van mij wel wat rauwer, minder voorspelbaar. Volgens mij vinden vrouwen dat ook."

Zijn rollen leverden Manuel een 'arrogant' imago op. "Soms zit ik een beetje in mijn eigen wereld en denk ik: mensen zien de grap er wel van in als ik spottend een beetje zwoel en sexy in de camera kijk. In mijn beleving is dat humor. Mijn vrienden lachen daar ook om", zegt hij. "Maar mensen die me niet kennen, denken: wat een foute gast. Ik vind mezelf niet arrogant. Ik denk mensen niet beter te kennen dan zij zichzelf en vind het een gek idee dat onbekenden dat wel denken bij mij."