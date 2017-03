Beauty and the Beast-film in Rusland voor 16+

MOSKOU - De nieuwe versie van de beroemde Disneyfilm The Beauty and the Beast (Belle en het Beest) zal in Rusland gewoon te zien zijn in de bioscopen. Dit ondanks dat een van de personages, Le Fou gespeeld door Josh Gad, volgens de makers homoseksueel is.

In Rusland gelden strenge wetten tegen homoseksualiteit en het verheerlijken ervan in bijvoorbeeld films of tv-series en het kan leiden tot een verbod. Volgens parlementslid Vitaly Milonov is er in de film sprake van "homopropaganda" door het personage van Gad en moet de Disneyfilm verboden worden. Maar de autoriteiten in Moskou laten de Disneyfilm toch toe. "We geven de film zonder problemen een vergunning om te worden vertoond", aldus Vyacheslav Tyelnov van het Russische ministerie van cultuur.

Maar er zit een addertje onder het gras: de film is alleen toegankelijk voor mensen met de leeftijd van 16 jaar en ouder. Aangezien het leeuwendeel van de bezoekers van Disneyfilms kinderen en jongeren zijn zal het de inkomsten van Disney in Rusland flink onder druk zetten.

Beauty and the Beast gaat vanaf 17 maart wereldwijd in première.