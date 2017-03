Franse onderscheiding voor Pharell Williams

PARIJS - Pharell Williams is maandag benoemd tot Officier in de Ordre des Arts et des Lettres, een prestigieuze Franse titel en prijs voor mensen die zich hebben onderscheiden in de kunsten of literatuur. De Happy-zanger kreeg tijdens een ceremonie in Parijs de prijs uit handen van de Franse minister van Cultuur, Audrey Azoulay.

Door ANP - 7-3-2017, 5:19 (Update 7-3-2017, 5:19)

"Frankrijk is het centrum van de kunst", zei een trotse Williams in een reactie aan het Franse dagblad Le Figaro. Daarna poseerde de zanger met de medaille voor de aanwezige fotografen.

De 43-jarige Grammywinnaar was in Parijs voor een bezoek aan het jaarlijkse mode-evenement Paris Fashion Week en was "verrast en dankbaar voor de prijs", zo liet hij weten.

Williams vond het jammer dat zijn vrouw Helen Lasichanh en hun vier kinderen er niet bij konden zijn. Het stel heeft een zoon, geboren in 2008 en verwelkomde in januari een drieling.