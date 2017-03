Rechter vraagt Azealia Banks te arresteren

ANP Rechter vraagt Azealia Banks te arresteren

NEW YORK - Een rechter in New York heeft maandag een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Azealia Banks. Dit omdat de rapster niet kwam opdagen op een zitting over een incident in 2015 waarbij Banks in de borst van de beveiligingsbeambte van een discotheek had gebeten.

Door ANP - 7-3-2017, 5:19 (Update 7-3-2017, 5:19)

Volgens Page Six had de 25-jarige New Yorkse haar advocaat gebeld en hem gevraagd haar te verexcuseren omdat ze momenteel in Frankrijk bij de Paris Fashion Week is. "Ik kan morgen wel komen, als de rechtbank dat echt nodig vindt", zo las de verklaring van Banks aan de rechter. Ook legde haar advocaat uit dat Banks zich had vergist in de datum.

Maar rechter Kathryn Paek was niet tevreden met die uitleg en het gedrag van Banks en vaardigde een arrestatiebevel uit tegen de rapster. Dat betekent dat Banks bij terugkeer naar de VS in de boeien zal worden geslagen.