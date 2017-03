LeBron James huilt wel eens bij Disneyfilms

ANP LeBron James huilt wel eens bij Disneyfilms

CLEVELAND - Sterspeler LeBron James van de Cleveland Cavaliers pinkt wel eens een traantje weg bij Disneyfilms. Dat geeft de 32-jarige basketballer toe in een podcast gepresenteerd door teamgenoten Richard Jefferson en Channing Frye.

Door ANP - 7-3-2017, 3:36 (Update 7-3-2017, 3:46)

"Echte mannen huilen", vertelt James tegen zijn teamgenoten die de basketballer vragen bij welke films of series hij een zakdoek nodig heeft. "The Lion King, daar moest ik wel echt een traantje bij wegpinken", geeft James toe. "En The Fresh Prince of Bel-Air, toen Will Smith z'n vader ineens komt opdagen en die zich met het leven van zijn zoon wil bemoeien", aldus de basketballer die vertelde zijn eigen vader nooit te hebben gekend.

Het succes van de sterspeler heeft hij naar eigen zeggen te danken aan zijn echtgenote, Savannah. "Ik bood laatst mijn excuses aan haar aan. Zei zei: waarom biedt je me excuses aan? Omdat ik op de weg naar mijn succes en ambitie de grootste speler te worden ben vergeten hoe belangrijk jij en onze drie kinderen eigenlijk zijn voor me", aldus de basketballer.

James trad in 2013 in het huwelijk met Savannah Brinson, zijn vriendin sinds de middelbare school en het stel heeft samen drie kinderen.