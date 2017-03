Chance the Rapper doneert aan scholen Chicago

CHICAGO - Chance the Rapper reikt een helpende hand aan zijn thuisstad Chicago. De 23-jarige rapper doneert 1 miljoen dollar (944.000 euro) aan het openbaar onderwijs in de stad, zo liet hij weten via een live persconferentie die werd uitgezonden op Instagram.

Door ANP - 7-3-2017, 3:00 (Update 7-3-2017, 3:00)

Chance the Rapper, die in het echt Chancelor Bennett heet, groeide op in het zuidelijke deel van Chicago waar veel armoede en geweld voorkomt. Hij ging zelf naar een openbare school in de wijk West Chatham. Het lukte de rapper het geld in te zamelen via de verkoop van tickets voor zijn aanstaande Coloring Book Tour.

In februari bekritiseerde hij de gouverneur van de staat Illinois, Bruce Rauner, dat die Chicago aan zijn lot overliet en er meer geld nodig was om de problemen in het onderwijs op te lossen. Na een persoonlijk gesprek met de politicus zei de rapper: "Ik ben teleurgesteld in gouverneur Rauner die veel vage antwoorden gaf maar dat weerhoudt me er niet van om iets te doen voor Chicago's kinderen".

Ook maakte de Grammywinnaar bekend dat hij 10.000 dollar (9440 euro) geeft aan verschillende scholen die naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding aan arme kinderen aanbieden. "Dit gaat niet over politiek of populair doen, het gaat om het zorgen voor onze kinderen", benadrukte Chance.