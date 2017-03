Baldwin wil niet Trump blijven persifleren

ANP Baldwin wil niet Trump blijven persifleren

LOS ANGELES - Alec Baldwin is razend populair onder kijkers van de comedyshow Saturday Night Live waar hij de Amerikaanse president Donald Trump persifleert. Maar de acteur laat in een interview aan Extra weten dat hij niet van plan is de president nog heel veel langer te parodiëren.

Door ANP - 7-3-2017, 2:59 (Update 7-3-2017, 2:59)

"Het ontbreekt Trump aan sportiviteit, hij blijft bitter en boos en dan wil je eigenlijk alleen maar tegen hem zeggen: je hebt gewonnen!", aldus Baldwin die zegt dat hij verwachtte dat Trump een relaxtere houding zou aannemen. "De hatelijkheid van dit Witte Huis maakt mensen bezorgd... daarom ga ik hem niet nog heel lang persifleren, ik weet niet of mensen het wel aankunnen", vervolgt Baldwin.

In Washington gaat al een aantal weken het gerucht dat de 58-jarige acteur president Trump zal persifleren tijdens het jaarlijkse White House Correspondents Dinner. Normaal gesproken maakt de Amerikaanse president daar een aantal grappen over de media en de politiek.

Maar Donald Trump heeft besloten dit jaar niet te gaan vanwege zijn aanhoudende conflicten met de pers, die hij steevast beschuldigt nepnieuws te verspreiden. Baldwin: "Als ze willen dat ik het doe, doe ik het. Maar ik denk niet dat ze het willen. Ze hebben misschien wel een heel ander idee voor de avond".