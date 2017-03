Buma Lifetime Award voor Hans van Hemert

AMSTERDAM - Hans van Hemert is maandagavond tijdens het Buma Awards Gala onderscheiden met de Buma Lifetime Achievement Award. Van Hemert, bekend als producer van onder anderen Ramses Shaffy & Liesbeth List, Luv en Glennis Grace, kreeg de prijs voor zijn gehele oeuvre aan Nederlandse muziek.

Door ANP - 6-3-2017, 23:00 (Update 6-3-2017, 23:00)

Na een staande ovatie vanuit het publiek sprak Van Hemert geëmotioneerd zijn grote dank uit. "Ik heb altijd geprobeerd een beetje in de schaduw te blijven, maar vanavond is dat niet gelukt. Nu sta ik hier met deze prijs, waar ik ongelofelijk vereerd mee ben."

De Lennaert Nijgh Prijs voor beste tekstdichter ging naar Peter Slager, bassist, componist en tekstschrijver van Bløf. "In de geest van Lennaert Nijgh eren we vanavond een andere tekstdichter die Nederland de afgelopen jaren in zijn armen heeft gesloten", zo kondigde presentator Erik de Zwart de winnaar aan. Bij opkomst kreeg ook Slager een staande ovatie. "Ik heb nog nooit een woord of noot op papier gezet met het idee daar ooit een prijs mee te winnen. Want, hoewel sommigen daar anders over schijnen te denken tegenwoordig, is muziek voor mij geen wedstrijd. Door de jaren heen hebben we toch heel wat prijzen in ontvangst mogen nemen met Bløf, maar dan staan we meestal met z'n allen op het podium. Nu voel ik me toch wel heel erg alleen." Slager sprak zijn dank uit aan Bløf-zanger Paskal Jakobsen. "Zonder hem ben ik slechts een schim van de schrijver die ik nu ben. Hij is mijn stem en andersom." Ook brak hij een lans voor de Nederlandse taal. "Een identiteit om trots op te zijn." De winnaar van de Lennaert Nijgh Prijs droeg zijn award op aan "grote inspirator en later ook vriend" de in 2015 overleden tekstschrijver en zanger Thé Lau.

Immigrant

Radiopresentator Frits Spits ontving de Gouden Harp, de oeuvreprijs voor mensen die veel hebben betekend voor de Nederlandse muziek. "Ik had er nooit aan gedacht in aanmerking te komen voor een Gouden Harp", sprak Spits na het ontvangen van de prijs. "Ik vind dit enorm bijzonder. Ik krijg deze prijs omdat ik naar mijn gevoel gewoon mijn werk deed. Ik liet het publiek jullie liedjes horen."

Het meest gedraaide, gestreamde en gekochte nummer in Nederland was afgelopen jaar van de Amerikaanse zanger Matt Simons, die onder contract staat bij een Nederlandse uitgeverij, met het nummer Catch & Release (Deepend remix). Hij kreeg daarvoor de Buma Award Nationaal. "Ik ben net zo verward als jullie, dat ik hier sta. Ik voel mij als een immigrant die een baan inpikt van een Nederlander", aldus Simons met een knipoog. "Jullie zouden een inreisverbod moeten overwegen, of een muur."

Erkenning

De Buma Classical Award werd overhandigd aan componist en dirigent Johan de Meij. "Ik ben ongelofelijk trots dat ik hier mag staan vanavond. Ik ben al bijna veertig jaar lid van deze club. Deze prijs is een erkenning van deze soort muziek, die dit goed kan gebruiken op dit moment."

Het Buma Awards Gala werd maandagavond voor de vierde keer georganiseerd. In Studio 21 in Hilversum kwamen de belangrijkste Nederlandse tekstdichters, componisten en muziekuitgevers samen. De avond begon met een Buma Award Internationaal voor Nick van de Wall (dj Afrojack) en componist Giorgio Tuinfort. Het duo won de prijs voor het nummer This One's for You. Er waren ook onderscheidingen van radio-, tv- en film-muziekcomponisten.