Hanks en Streep in nieuwe film Spielberg

LOS ANGELES - Steven Spielberg gaat Tom Hanks en Meryl Streep weer regisseren. Hanks en Streep spelen de hoofdrollen in Spielbergs nieuwe film The Post, over de zogenoemde Pentagon-papers. Dat meldt Deadline.

Door ANP - 6-3-2017, 22:10 (Update 6-3-2017, 22:10)

De Pentagon-papers, geheime documenten van het Amerikaanse ministerie van Defensie over de oorlog in Vietnam, werden in 1971 onthuld. Ook The Washington Post schreef over het geheime rapport. De film The Post gaat over de rol die de krant speelde bij de openbaring van de Pentagon-papers. Hanks kruipt in de huid van Washington Post-journalist Ben Bradlee, Streep speelt Kay Graham, uitgeefster van de krant.

Voor Hanks wordt het de vijfde Spielberg-film waarin hij speelt. De twee werkten eerder samen voor Saving Private Ryan, Catch Me If You Can, The Terminal en Bridge Of Spies. Ook Streep is geen onbekende van Spielberg. De twee troffen elkaar op de set van A.I.