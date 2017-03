Utrecht eert Dick Bruna met tentoonstelling

UTRECHT - Maar liefst 2000 door Dick Bruna ontworpen boekomslagen zijn vanaf maandag 6 maart vijf weken lang te bewonderen in het Huis voor de provincie Utrecht. De tentoonstelling is een ode van de provincie aan de onlangs overleden ontwerper, tekenaar en schrijver. De tentoonstelling geeft een overzicht van de covers die Bruna voor de uitgeverij A.W. Bruna & Zoon heeft ontworpen.

Door ANP - 6-3-2017, 20:31 (Update 6-3-2017, 20:31)

Bruna werd niet alleen wereldberoemd met Nijntje/Miffy maar ook met zijn boekomslagen van de Zwarte Beertjes-pockets zoals Maigret, Havank en De Saint.

Gedeputeerde Mariëtte Pennarts over de tentoonstelling: "Dick Bruna was een belangrijk icoon voor de stad Utrecht en voor de regio en hij zal zeer gemist worden. Ik ben trots dat wij op deze wijze een ode aan hem en zijn werk kunnen brengen. Wij nodigen iedereen van harte uit om een kijkje te komen nemen in het Huis voor de provincie."