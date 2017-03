Prince Jackson praat over vader Michael

LOS ANGELES - Voor de eerste keer heeft Prince Jackson openhartig over zijn vader Michael Jackson gesproken. Dat deed hij maandag in de Amerikaanse ontbijtshow Good Morning America.

Prince begon het vraaggesprek met te zeggen dat hij zijn best wil doen ervoor te zorgen dat het werk van zijn vader niet wordt vergeten. “Maar ik wil ook mijn eigen werk onder de aandacht brengen”, zei hij. Ook vertelde Prince dat hij er niet happig op is om in de publiciteit te treden. “Maar ik begrijp dat dit er nu eenmaal bij hoort. En als ik met mijn verhalen mensen kan inspireren, doe ik dat graag.”

Prince zei onder de indruk te zijn van de manier waarop fans tegen zijn vader opkijken. “Voor ons was hij altijd gewoon papa of pappie. Maar de impact die hij op andere mensen heeft is indrukwekkend.” Prince zei dat hij wel begreep dat jonge meisje flauwvielen als ze The King of Pop zagen. “Maar dat het ook gebeurde met stoere sterke kerels was voor mij wel een eyeopener.”

Afgelopen zomer begon Prince zijn eigen bedrijf. Dat noemde hij King’s Son. “Ik ben nu nog de zoon van The King of Pop. Maar ik wil proberen om mijzelf op de kaart te zetten”, zegt hij over de keuze van de naam. Prince maakt videoclips. “Dat is een kunstvorm die mij inspireert.” Dat zijn vader de videoclip echt op de kaart heeft gezet, beseft Prince. Smoothe Criminal vindt hij de beste clip die Michael ooit heeft gemaakt.