ANP Musicalster Joey Ferre bedreigd en beroofd

AMSTERDAM - Joey Ferre heeft een heftig weekeinde achter de rug. De musicalster werd in Amsterdam bedreigd met een mes en van zijn telefoon beroofd. “Het was behoorlijk heftig”, zei hij maandag tegen Shownieuws.

Door ANP - 6-3-2017, 18:45 (Update 6-3-2017, 18:45)

“Ik had een boeking als dj in Amsterdam en liep in de nacht van zaterdag op zondag door de Kalverstraat naar huis, toen ik met een mes tegen de keel tegen een muur geduwd werd”, vertelde Joey, die met een groot koksmes werd bedreigd. “Het is allemaal in zo’n tien seconden gebeurd. Ik twijfelde geen moment. Iemand die dat durft bij zich te dragen, durft hem ook te gebruiken.”

Joey, die in 2011 het tv-programma Sunday Night Fever won en daarmee de hoofdrol in de musical Saturday Night Fever kreeg, baalt wel. “Ik ben mijn telefoon kwijt. Gelukkig niets anders, maar ik ben er chagrijnig van hoor. Alles staat erop en hij was ook niet goed genoeg verzekerd.”