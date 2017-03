Jacques Brel krijgt standbeeld in Brussel

BRUSSEL - Jacques Brel krijgt later dit jaar een standbeeld in Brussel. Het kunstwerk moet een getrouwe weergave worden van de beroemde Brusselse zanger, die met open armen op het podium wordt uitgebeeld.

Door ANP - 6-3-2017, 15:43 (Update 6-3-2017, 15:43)

Jacques Brel werd in 1929 geboren in de Brusselse gemeente Schaarbeek en overleed in 1978 in Parijs. Hij zong zowel in het Frans als het Nederlands. Bekende nummers zijn onder meer Ne me quitte pas, Marieken, Mijn vlakke land, Bruxelles en Amsterdam. Bijna veertig jaar na zijn overlijden wordt hij dan toch vereeuwigd in de Belgische hoofdstad.

Het beeld van beeldhouwer Tom Frantzen komt te staan op het Oud Korenhuis, een plein waar ook de Stichting Jacques Brel is gevestigd. Ondernemers hadden erom gevraagd en hopen dat het kunstwerk toeristen trekt. Het is niet ver van Manneken Pis.

Het project is een initiatief van de Brusselse wethouder van Economische Zaken Marion Lemesre en moet het plein wat meer cachet geven. "Ik twijfel er niet aan dat selfies met de grote chansonnier binnenkort de wereld zullen rondgaan", aldus Lemesre.