ANP Recordaantal Olivier-nominaties Harry Potter

LONDEN - Het tweedelige toneelstuk Harry Potter and the Cursed Child heeft maandag een recordaantal nominaties voor de Olivier Awards in de wacht gesleept. Het stuk maakt bij de uitreiking van de prestigieuze Britse theaterprijzen kans in elf categorieën. Dat is een evenaring van het record van Hairspray in 2008, meldt Deadline.

Door ANP - 6-3-2017, 15:04 (Update 6-3-2017, 15:04)

Harry Potter and the Cursed Child ging vorig jaar zomer in première in Londen en is gebaseerd op een nieuw verhaal van J.K. Rowling, Jack Thorne en John Tiffany. Het stuk maakt kans op een Olivier in categorieën als beste nieuwe theaterstuk, beste regisseur, beste acteur en beste mannelijke en vrouwelijke bijrol.

Het verhaal speelt zich negentien jaar na het laatste Harry Potter-boek, Harry Potter and the Deathly Hallows, af. Harry Potter is dan een vader van drie kinderen met een enorm drukke baan bij het Ministerie van Toverkunst. Het script is te koop in de boekwinkels. In het Verenigd Koninkrijk was het het snelst verkopende boek van het decennium.

De Olivier Awards, voluit de Laurence Olivier Awards, worden jaarlijks toegekend door de Society of London Theatre. Het is de meest prestigieuze theaterprijs in Groot-Brittannië en is vernoemd naar de Britse acteur Laurence Olivier. Er zijn diverse categorieën waarin een prijs kan worden gewonnen en voor elke categorie is een aparte jury. De prijs is te vergelijken met de Tony Awards die in de Verenigde Staten worden uitgereikt.