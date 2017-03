Arie Ribbens al twee weken in ziekenhuis

ANP Arie Ribbens al twee weken in ziekenhuis

AMSTERDAM - Arie Ribbens is twee weken geleden opgenomen in het ziekenhuis. De voormalige feestzanger had een maag-darmbacterie opgelopen, raakte uitgedroogd en kampte ook nog eens met een longontsteking. Ook heeft hij heel veel ademnood, zegt zijn vrouw Cea tegen Shownieuws.

Door ANP - 6-3-2017, 14:45 (Update 6-3-2017, 14:45)

Arie's hart en longen worden nu verder onderzocht. Volgens Cea is de voormalige zanger erg vermoeid. "Hij slaapt bijna de hele dag. Hij hapt af en toe naar adem en dat is voor hemzelf beangstigend. Ik geniet van elke dag die we nog samen hebben."

Bij de tachtigjarige Arie werd eind vorig jaar opnieuw kanker vastgesteld, maar daar gaat het naar omstandigheden goed mee. De tumor in zijn longen is geslonken.

In oktober onderging Arie al een dotter- en stentbehandeling. De zanger had eerder in 2009 longkanker. Arie is bekend van nummers als Brabantse nachten zijn lang en Polonaise Hollandaise.