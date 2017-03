Anita Witzier volgt levenscyclus

ANP Anita Witzier volgt levenscyclus

HILVERSUM - Anita Witzier zoomt in het nieuwe seizoen van Anita wordt opgenomen niet in op één bepaald aspect in de gezondheidszorg. Dit keer volgt de presentatrice artsen en verpleegkundigen met steeds een ander specialisme in een andere leeftijdsgroep. Ze volgt daarbij de levenscyclus, meldt KRO-NCRV.

Door ANP - 6-3-2017, 11:45 (Update 6-3-2017, 11:45)

"Al jaren beheerst de zorg het nieuws. Ik ben ontzettend onder de indruk van de manier waarop artsen en verpleegkundigen te werk gaan", zegt Anita. "Ze hebben te maken met een hoge werkdruk, waarbij het echt gaat om mensenlevens. Tegelijkertijd zijn zij met zo’n enorme bevlogenheid en toewijding aan het werk, ik heb hier veel bewondering voor."

In het eerste seizoen liet Anita zich opnemen in een psychiatrische inrichting. In de volgende serie volgde ze patiënten en begeleiders in een verslavingskliniek.

Het derde seizoen begint op 15 mei.