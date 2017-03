Kristina Bozilovic is in verwachting

AMSTERDAM - Kristina Bozilovic is in verwachting van haar eerste kindje. Dat heeft de voormalige televisiepresentatrice en huidige hoofdredacteur van Talkies aangekondigd op Instagram.

Door ANP - 6-3-2017, 11:23 (Update 6-3-2017, 11:23)

"Baby on board", schrijft de 38-jarige Kristina bij een foto van haar en haar man Tamer. Op het plaatje houdt de voormalig vj van TMF haar babybuik vast.

Kristina en Tamer traden in 2013 in het huwelijk. Ze begon haar televisiecarrière in 2001 bij TMF. Daarna was ze onder meer actief bij RTL, waar ze programma's als Lijn 4 en 4 in het Land presenteerde.