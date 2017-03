Bros cancelt concerten alweer

LONDEN - De Britse boyband Bros, die dit jaar voor het eerst in 24 jaar weer optreedt, heeft hun comebackconcerten in Newcastle, Glasgow, Nottingham en Birmingham geschrapt. De shows gaan niet door vanwege 'onvoorziene logistieke problemen', aldus de BBC.

Door ANP - 6-3-2017, 11:08 (Update 6-3-2017, 11:08)

Bros, met de tweelingbroers Matt en Luke Goss, kondigden hun terugkeer in oktober aan. Hun twee shows in Londen en de enige in Manchester gaan wel door.

De gebroeders Goss waren eind jaren tachtig vooral in Groot-Brittannië een succes. In Nederland scoorde de groep twee top 10-hits met When Will I Be Famous? en I Owe You Nothing.

De eerste show van Bros op 19 augustus in The O2 in Londen was binnen zeven seconden uitverkocht.