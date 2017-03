Kiefer Sutherland met band naar Tilburg

TILBURG - Hollywoodacteur en singer-songwriter Kiefer Sutherland treedt op 16 juni op in 013. Dat heeft het Tilburgse poppodium maandag bekendgemaakt. Sutherland bracht vorig jaar zijn debuutalbum Down In A Hole uit met country- en Americanamuziek.

6-3-2017

Kiefer is vooral bekend als Jack Bauer in de hitserie 24. De zoon van Donald Sutherland speelde ook in films als Stand By Me, The Lost Boys, Young Guns, A Few Good Men en A Time to Kill.

De kaartverkoop voor het concert begint woensdag.