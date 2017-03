Derde Wolverine-film scoort in Amerika

ANP Derde Wolverine-film scoort in Amerika

LOS ANGELES - De derde en laatste film in de Wolverine-trilogie, Logan, heeft een succesvol openingsweekend in Amerika achter de rug. Met een opbrengst van 85,3 miljoen dollar is het tot nu toe de grootste bioscoopopening van het jaar, meldt The Hollywood Reporter.

Door ANP - 6-3-2017, 10:11 (Update 6-3-2017, 10:11)

De hoogste opening stond op naam van The Lego Batman Movie, die in het eerste weekend 83 miljoen dollar in het laatje bracht. Wereldwijd leverde Logan tot dusver 152,5 miljoen dollar op.

In Logan kruipt Hugh Jackman nog eenmaal in de rol van Wolverine. De film is de opvolger van X-Men Origins: Wolverine uit 2009 en The Wolverine uit 2013.