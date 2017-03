Guus Meeuwis clubs in met nieuwe muziek

EINDHOVEN - Guus Meeuwis gaat dit najaar weer op tournee met The Monkey Sandwich Band. De zanger gaat net als in 2010 en 2013 nieuw materiaal spelen dat nog niet op een album is verschenen. Dat meldt concertorganisator Double Vee maandag.

Door ANP - 6-3-2017, 8:57 (Update 6-3-2017, 8:57)

"We zijn heel veel liedjes aan het schrijven. Eigenlijk te veel voor één album", aldus Guus. "Een goede reden om The Monkey Sandwich Band weer van stal te halen. Dat was de vorige keer zo onwijs leuk en nog zinvol ook. Het is fijn om de liedjes voor publiek te spelen voordat we de studio in gaan. Even uitproberen hoe ze het live doen. Ze langzaam laten rijpen."

"En eerlijk gezegd willen we gewoon niet langer wachten om ze mee het podium op te nemen", vervolgt Guus, die naar eigen zeggen 'ontzettend blij' is met het nieuwe materiaal. "We gaan tijdens deze tour alles spelen wat we op de plank hebben liggen en natuurlijk ook de oude hits."

De clubtour doet vooralsnog veertien steden aan en begint op 6 september in Groningen. Halverwege november is de laatste show in Dordrecht. De kaartverkoop voor de concerten begint zaterdag.