Timberlake, The Chainsmokers in de prijzen

INGLEWOOD - Justin Timberlake heeft zondagavond een iHeartRadio Music Award voor beste song gewonnen voor zijn nummer Can't Stop The Feeling. De 36-jarige zanger was zichtbaar blij met de prijs en richtte zich in zijn dankwoord tot LHBTI-jongeren.

Door ANP - 6-3-2017, 5:47 (Update 6-3-2017, 5:47)

"Iedereen die onaardig tegen je is, doet dat omdat ze bang zijn", vervolgde de zanger. Ook vertelde hij dat het nummer Can't Stop The Feeling gaat over sociale inclusie en samenzijn. "Verschillend zijn betekent dat je een verschil maakt. Dus fuck hen", zei Timberlake gevolgd door luid applaus.

DJ-duo The Chainsmokers wonnen de prijs voor beste nieuwe artiest en traden op met het nummer Paris en Something Just Like This, samen met Chris Martin van de band Coldplay. The Chainsmokers wonnen ook een award voor beste dancenummer met hun hit Closer.

Optredens en artiesten

Tijdens de show traden een aantal artiesten op zoals Bruno Mars, Shawn Mendes en rapper Big Sean. Ook waren veel muzikanten aanwezig onder wie John Legend, Demi Lovato en Joe Jonas.

De iHeartRadio Music Awards worden dit jaar voor de vierde keer uitgereikt. Luisteraars stemmen via de app van het radiostation op hun favoriete nummers en artiesten van het afgelopen jaar. Maar ook de verkoop van platen en het aantal keer dat artiesten zijn gezocht of afgespeeld in applicaties zoals Shazam tellen mee.