ANP Barbra Streisand: ik word dik door Trump

LOS ANGELES - Barbra Streisand geeft Donald Trump de schuld dat ze een aantal kilo's is aangekomen. De zangeres liet via Twitter weten dat de president haar ochtendritueel verstoord.

Door ANP - 6-3-2017, 5:17 (Update 6-3-2017, 5:17)

"Donald Trump zorgt ervoor dat ik aankom", twitterde Streisand. "Ik begin de dag met vloeibare dingen maar na het ochtendnieuws eet ik pannenkoeken met siroop!", vervolgde de zangeres grappend. De uitlatingen van de 74-jarige diva komen nadat Donald Trump president Obama ervan beschuldigde hem te hebben afgeluisterd. Streisand is een groot bewonderaar van Barack Obama.

"Trump beschuldigt Obama van het afluisteren van zijn telefoon. Serieus bizarre tijden", twitterde de diva in reactie op de beschuldiging van Trump.

Eerder nam Streisand het op voor actrice Meryl Streep, die door Donald Trump "een van de meest overgewaardeerde actrices" werd genoemd. De zangeres, die goed bevriend is met Streep, belde live in tijdens het actualiteitenprogramma Hardball op de zender MSNBC en zei dat "Trump niet te vertrouwen is".