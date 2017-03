Shannen Doherty weer in het openbaar na chemo

ANP Shannen Doherty weer in het openbaar na chemo

LOS ANGELES - Shannen Doherty is zaterdagavond voor het eerst in het openbaar verschenen na haar behandeling met een chemokuur tegen borstkanker. De 45-jarige Beverly Hills 90210-actrice presenteerde een gala-avond van de Animal Hope & Welness Foundation in Los Angeles.

Door ANP - 6-3-2017, 5:16 (Update 6-3-2017, 5:16)

"Ik voel me geweldig. Ik bedoel, ik voel me goed en ben super positief. Ik ben blij met waar ik ben op dit moment", vertelde Doherty aan Us Weekly. De actrice bezocht het gala samen met haar man Kurt Iswarienko. Het stel trouwde in 2011 en Iswarienko is een belangrijke steun voor Doherty gebleken tijdens haar behandelingen.

"De kanker, en dat klinkt hard, is een zegening geweest. Het heeft mijn leven en mijn persoon voor altijd veranderd, op manieren die ik niet eens onder woorden kan brengen", aldus de actrice tegen de aanwezigen. Doherty presenteerde de benefietavond om te helpen geld in te zamelen voor dierenwelzijn. Ze vertelde de zaal dat ze tijdens haar ziekte heel veel steun had aan de beelden en verhalen van geredde dieren.