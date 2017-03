'David Letterman heeft ziektevrees'

ANP 'David Letterman heeft ziektevrees'

NEW YORK - David Letterman heeft ernstig last van hypochondrie, ook wel bekend als ziektevrees. Dat beweert schrijver Jason Zinoman die een biografie over de voormalig Late Night Show-presentator uitbrengt.

Door ANP - 6-3-2017, 3:48 (Update 6-3-2017, 3:48)

Volgens Daily News beschrijft Zinoman dat Letterman een medische gids van farmaceut Merck in zijn bureaulade had liggen en daar regelmatig doorheen bladerde in de overtuiging dat hij last had van allerlei ziektes. Hypochondrie is een psychische aandoening waarbij mensen overmatig angstig zijn een ernstige lichamelijke ziekte te hebben, terwijl dat uit onderzoek niet blijkt.

Zo was Letterman wekenlang geobsedeerd met zijn amalgaamvullingen, waarvan hij dacht dat ze hem ziek maakten en raadpleegde verschillende artsen. Ook reisde 69-jarige Letterman de wereld over om een genezing te vinden voor zijn duizeligheid, die volgens de komiek werd veroorzaakt door problemen met zijn evenwichtsorgaan.

Ook zijn ex-partner Merrill Markoe, met wie Letterman van 1978 tot 1988 een relatie had, werd door de presentator veelvuldig geconfronteerd met zijn ziektevrees. Volgens Markoe belde Letterman aan het einde van hun relatie regelmatig op en sprak bijna alleen maar over zijn vermeende ziektes en de angst dat hij doodging.