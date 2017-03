Liefdesbrieven Jackie Kennedy onder de hamer

LONDEN - Liefdesbrieven die de voormalige First Lady Jackie Kennedy schreef aan de toenmalige Britse ambassadeur in de VS, David Ormsby-Gore, gaan onder de hamer. De brieven van Kennedy aan Ormsby-Gore werden aangetroffen in twee rode koffers, bedoelt voor diplomatieke post, op het landgoed van de ex-diplomaat in het Verenigd Koninkrijk.

De voormalige First Lady had een relatie met de Britse diplomaat na de moord op haar echtgenoot president John F. Kennedy, op 22 november 1963. Het bestaan van de relatie was al eerder bekend maar de liefdesbrieven van Kennedy geven een goed beeld van de romance tussen het stel. De Britse diplomaat deed in 1968 een huwelijksaanzoek aan de voormalige First Lady, die dat afsloeg.

Kennedy verbreekt de relatie met Ormsby-Gore in 1968 nadat ze besluit in het huwelijk te treden met de Grieks-Argentijnse scheepsmagnaat Aristoteles Onassis. Een maand na haar huwelijk met Onassis schrijft ze aan Ormsby-Gore dat ze hoopt op zijn begrip: "en dat onze band van liefde en pijn nooit gebroken wordt", aldus Kennedy.

Veilinghuis Bonhams Auctions in Londen zegt tegen The Wrap dat men verwacht dat de brieven tussen Kennedy en Ormsby-Gore tussen de 115.000 en 180.000 euro zullen opbrengen.