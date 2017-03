Vader Spice Girls-zangeres Mel B overleden

LONDEN - De vader van Spice Girl Mel B, Martin Brown, is zaterdag overleden. Dat maakt de 41-jarige zangeres bekend via Instagram. Vader Brown leed aan de ziekte van Kahler, een zeldzame vorm van bloedkanker. Hij werd 63 jaar oud.

Door ANP - 6-3-2017, 2:09 (Update 6-3-2017, 2:20)

Mel B, wiens echte naam Melanie Janine Brown is, plaatste op Instagram een zwart-witfoto van haar hand en die van haar zus die de handen van haar vader beethouden. "Met veel verdriet is na een strijd van 5 jaar onze vader Martin Brown vreedzaam overleden", schijft ze. "Wees vrij lieve pappa", rondt Mel B af.

Het bericht op Instagram was ook uit naam van de zus van Mel B, Danielle Brown, die ook aanwezig was bij het afscheid. "We willen de dokters en verpleegkundigen bedanken voor de geweldige zorg de afgelopen jaren", vervolgt Scary Spice die vervolgens vraagt de privacy van de familie te respecteren.

Mel B is momenteel jurylid in de Australische versie van The X Factor en presenteert het programma Lip Sync Battle in Groot-Britannië.