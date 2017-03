Adele bevestigt dat ze getrouwd is

BRISBANE - Tijdens de uitreiking van de Grammy's noemde Adele haar Simon al 'mijn man', maar tijdens haar concert dit weekend in het Australische Brisbane bevestigde ze pas echt dat de twee getrouwd zijn.

Door ANP - 5-3-2017, 16:24 (Update 5-3-2017, 16:24)

Op het podium van The Gabba, een groot cricketstadion in Brisbane, sprak de Britse zangeres over haar huwelijk. Dat deed ze ter introductie van haar nummer Someone Like You, zo blijkt uit een een video op de website van Mirror.

Adele zei tegen haar fans in het publiek: ''Het gevoel dat je krijgt als je voor het eerst verliefd bent, dat is het beste gevoel op aarde. Ik ben verslaafd aan dat gevoel. Uiteraard is dat nu niet meer aan mij besteed, want ik ben nu getrouwd. Ik heb de ware gevonden. Maar dat gevoel dat je krijgt bij een eerste ontmoeting, dat zou ik graag terug willen."

Zoontje

Al lange tijd doen geruchten de ronde dat Adele en Simon Konecki zouden zijn getrouwd. Eind december werd de 28-jarige zangeres in Los Angeles gespot met een nieuwe, goudkleurige ring om haar vinger. Ze zou rond Kerstmis met de 42-jarige Simon in het huwelijk zijn getreden. De twee hebben samen een zoontje, de vierjarige Angelo.

Adele blijft nog bijna een maand 'down under'. Haar laatste concert daar in de reeks Adele Live is op 26 maart in Auckland.