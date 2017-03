Ben Cramer wil met Sandra Reemer theater in

DEN BOSCH - Ben Cramer, Laurens van Rooyen en Sandra Reemer willen hun deelname aan het tv-programma Gouden jaren van Omroep MAX een vervolg geven in het theater. Dit vertelde Ben Cramer aan Shownieuws. Hij is ervan overtuigd dat Sandra Reemer geneest van de borstkanker die onlangs bij haar is geconstateerd.

Door ANP - 5-3-2017, 15:10 (Update 5-3-2017, 15:10)

Sandra (66) informeerde Ben (70) recentelijk zelf over haar ziekte. ''Natuurlijk schrik je ervan'', zegt Ben. Hij prijst haar positieve uitstraling. ''Ze heeft niets laten merken, ook niet bij de laatste uitzending die we samen hebben bekeken."

De zangeres krijgt momenteel chemotherapie en richt zich volop op haar herstel. Ben: ''We hebben nog meer plannen, Sandra en ik. We willen nog het theater in, als het kan. Met Laurens van Rooyen. Met z'n drieën. Het leek ons een leuk idee om de Gouden jaren een vervolg te geven in het theater."