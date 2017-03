Harrison Ford kiest weer luchtruim

ANP Harrison Ford kiest weer luchtruim

LOS ANGELES - Harrison Ford heeft dit weekend weer het luchtruim gekozen. Daily Mail spotte de Hollywood-acteur zaterdag op een vliegveld in Californië, bijna drie weken na het luchtvaartincident waar hij bij betrokken was.

Door ANP - 5-3-2017, 12:53 (Update 5-3-2017, 13:54)

Harrison Ford werd zaterdag gefotografeerd op het vliegveld Santa Monica in Los Angeles, waar hij gekleed in spijkerbroek en beige T-shirt aan bord stapte van een helikopter.

Op 13 februari landde de 74-jarige Star Wars-acteur op een taxibaan in plaats van de landingsbaan van John Wayne Airport in Orange County. Op vrijgegeven video's is vanuit verschillende hoeken te zien hoe de Hollywood-acteur met zijn eenmotorige Husky tijdens het landen over een klaarstaand passagiersvliegtuig vloog. In het passagiersvliegtuig van American Airlines zaten 110 passagiers en een crew van zes personen.

De federale luchtvaartdienst FAA doet nader onderzoek naar het luchtvaartincident.