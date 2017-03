Jerry Lee Lewis sleept dochter voor rechter

LOS ANGELES - Rocker Jerry Lee Lewis (81) heeft een rechtszaak aangespannen tegen zijn eigen dochter en schoonzoon. In rechtbankstukken beweert de rock-'n-rollzanger dat zij hem jarenlang heeft misbruikt door hem te drogeren met een cocktail van medicijnen en hem isoleerde in een beschimmeld huis.

Door ANP - 5-3-2017, 10:55 (Update 5-3-2017, 10:55)

Phoebe Lewis was van 2000 tot 2012 de manager van haar muzikale vader en zou met haar man op zijn fortuin teren. De Great Balls of Fire-zanger beweert dat zijn dochter hem jaren in toom hield met zware psychische medicijnen, meldt TMZ.

Phoebe zou haar vader hebben gedwongen tot slopende tournees, ondanks zijn zwakke gezondheid. Als Lewis niet op tournee was, zat hij naar eigen zeggen opgesloten in een huis met zulke slechte omstandigheden dat hij binnen een zuurstofmasker moest dragen.

Schoonzoon

Lewis spande eerder deze week een rechtszaak aan tegen Phoebe's man Ezekiel Loftin die 5 miljoen dollar van Lewis zou hebben uitgegeven aan luxe auto's, onroerend goed en plastische chirurgie. Inmiddels klaagt hij ook zijn eigen dochter aan in dezelfde zaak.

Jerry Lee Lewis eist via de rechter zijn fortuin terug en verbiedt het paar nog langer zijn naam en beeltenis te gebruiken. Phoebe heeft nog niet gereageerd op de aanklacht van haar vader.