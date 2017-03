Oostpool neemt stuk Willem Voogd in reprise

ARNHEM - Theatergroep Oostpool neemt volgend seizoen de succesvoorstelling Bromance in reprise. De productie is in het seizoen 2017/2018 weer in theaters door heel Nederland te zien. Dat hebben het gezelschap en Theater Sonnevanck, die het stuk mede produceert, zondag bekendgemaakt.

5-3-2017

Bromance vertelt over de vriendschap tussen de dorpsjongens Tim en Bo die op z'n kop wordt gezet als stadsjongen Jonas arriveert. De hoofdrollen worden gespeeld door Willem Voogd, Daniel Cornelissen en Marius Mensink. De regie is in handen van Timothy de Gilde, die voor Oostpool jeugdproducties ontwikkelt.

De voorstelling ging afgelopen seizoen in première en kreeg louter lovende recensies. Oostpool heeft het stuk ook op heel veel middelbare scholen gespeeld. Meerdere leerlingen durfden na het zien van het stuk uit de kast te komen, meldt Oostpool. “Voor ons is dit echt waarom we theater maken”, aldus een zegsvrouw van het gezelschap.

Prijzen

Bromance werd vorige jaar al bekroond met de Gouden Krekel voor de beste Nederlandse jeugdtheaterproductie van het jaar. Schrijver Joachim Robbrecht ontving vorige week de Jeugd- en Jongerentoneelschrijfprijs voor de beste jongerenvoorstelling van dit seizoen. “Door snelle, korte en rake dialogen lukt het de schrijver de dynamische wereld van drie jonge mannen op de vierkante meter te herscheppen”, stelde de jury. “Zijn taal is licht, maar voelt dicht op de huid.”

Bromance is dit seizoen begin april nog drie maal te zien in de Stadsschouwburg in Amsterdam.