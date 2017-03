Korte film biedt kijk achter schermen Waylon

AMSTERDAM - Waylon heeft dit weekeinde een korte documentaire gelanceerd over de twee Ahoy-concerten die hij in november gaf. De zanger gaf de jonge regisseur Shawn Brinks toestemming om te filmen achter de schermen tijdens repetities en optredens. Ook vertelt Waylon tussendoor openhartig over zijn succes.

Door ANP - 5-3-2017, 9:03 (Update 5-3-2017, 9:03)

De korte documentaire, die als titel The Last Outlaw heeft gekregen, is zaterdag op YouTube gelanceerd. In de eerste dag is het filmpje door meer dan 12.000 mensen bekeken. Tijdens de twee Top 1000-concerten zong Waylon dertig nummers uit Veronica's Top 1000 aller tijden. De beide optredens in de Rotterdamse concertzaal waren uitverkocht.

Regisseur Brinks is onderdeel van de rapformatie ET020. Hij maakt ook deel uit van het vaste team van Waylon dat verantwoordelijk is voor de styling en merchandise tijdens de concerten van de zanger.