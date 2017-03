Bobbi Kristina herdacht op verjaardag

ANP Bobbi Kristina herdacht op verjaardag

ATLANTA - Bobby Brown en Nick Gorden hebben stilgestaan bij de verjaardag van Bobbi Kristina. De dochter van Brown en Whitney Houston zou zaterdag 24 jaar oud zijn geworden.

Door ANP - 5-3-2017, 9:01 (Update 5-3-2017, 9:01)

Bobby haalde herinneringen op aan zijn vorig jaar overleden dochter door allerlei foto's van haar te twitteren. ''Vandaag vieren we jou lieve schat'', stond er bij vijf kiekjes. Op sommige foto's is Bobbi Kristina te zien als klein meisje en op andere als volwassen vrouw.

Even later riep de zanger zijn volgers op geld te doneren aan het Bobbi Kristina Serenity House. Dit fonds is opgericht door Brown na het overlijden van zijn dochter en zet zich in om een einde te maken aan huiselijk geweld.

Gordon

Ook Nick Gordon herdacht Bobbi Kristina. ''Fijne verjaardag'', twitterde hij samen met een emoticon van een engeltje. Gordon werd in november veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 36 miljoen dollar (bijna 33,9 miljoen euro) aan de nabestaanden van Bobbi Kristina. Haar familie verdenkt hem van betrokkenheid bij haar dood. Nick ontkent alle beschuldigingen.

Twee jaar geleden werd Bobbi Kristina bewusteloos gevonden in bad. Ze werd in een kunstmatige coma gehouden tot haar dood in de zomer van 2015.