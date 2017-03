Finalisten Wie is de mol? 2017 bekend

HILVERSUM - De fans moesten er een week op wachten. Maar inmiddels weten we wie de drie finalisten zijn van Wie is de mol? 2017. Jochem van Gelder, Sanne Wallis de Vries en Thomas Cammaert zijn de laatste drie overgebleven kandidaten van het spelprogramma. Aan het begin van aflevering negen viel wetenschapsjournalist Diederik Jekel af.

Door ANP - 4-3-2017, 20:40 (Update 4-3-2017, 20:40)

Aan het begin van het seizoen dachten veel kijkers nog dat Diederik dit jaar de mol was. Gedurende het verloop van de serie kregen de meeste fans door dat de 32-jarige wetenschapper de boel niet belazerde. Slechts veertien procent van WIDM-app gebruikers stemden afgelopen week op Diederik. Daarmee was hij de minst verdachte kandidaat op de app van het programma.

Volgende week wordt tijdens de live finale in Amsterdam duidelijk wie dit jaar de mol is. Het zeventiende seizoen van Wie is de mol begon dit jaar op zaterdag 7 januari. Het programma is te zien op NPO 1. Naast de al eerder genoemde kandidaten deden ook Imanuelle Grives, Jeroen Kijk in de Vegte, Sigrid ten Napel, Roos Schlikker, Yvonne Coldeweijer en Vincent Vianen mee. De spelshow speelde zich deze keer af in de Amerikaanse staat Oregon.