Adele voorkomt ongeluk tijdens optreden

BRISBANE - Het had weinig gescheeld of Adele was van het podium gevallen tijdens een optreden in de Australische stad Brisbane. De Britse zangeres trad zaterdagavond op in The Gabba, een groot cricketstadion. Tijdens het zingen van de hit Hello viel Adele bijna van een trap af. Ze wist zichzelf ternauwernood op de been te houden. Dat meldt Mirror.

Door ANP - 4-3-2017, 19:42 (Update 4-3-2017, 19:42)

“Zagen jullie dat?”, vroeg de 28-jarige zangeres aan het publiek. “Oh mijn god. Ik draag nooit dit soort jurken. Ik vergat om mijn sleep op te tillen en viel er bijna overheen. Waarschijnlijk hoorden jullie wel wat ik zei toen het gebeurde”, vertelde een lachende Adele na haar ongelukkige actie. “Ik zei namelijk dat ik het gevoel had dat ik in mijn broek poepte.”

Vorige week kreeg de popster nog te maken met een ander ongelukje. Tijdens een repetitie kreeg haar vierjarige zoon Angelo een klein stukje vuurwerk tegen zijn gezicht. Het jongetje raakte niet gewond, maar was wel boos op zijn moeder. Daarop besloot Adele om het vuurwerkgedeelte van haar show te schrappen.