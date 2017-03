Drive-inbioscoop weigert Beauty and the Beast

HENAGAR - De nieuwe Disney-film Beauty and the Beast, met het homoseksuele personage LeFou, zal niet op witte doek van een drive-inbioscoop in het noordoosten van Alabama te zien zijn. Dit hebben de christelijke eigenaren van het Henagar Drive-In Theatre op Facebook laten weten.

4-3-2017

In december kreeg de buitenbioscoop nieuwe eigenaren die het beleid aanpasten, meldt CNN. "Als je je elfjarige kleindochter en achtjarige kleinzoon niet mee kunt nemen naar de film, dan hoeven we hem niet te vertonen'', luidt de uitleg.

''We zijn in de eerste plaats christenen. We sluiten geen compromis over wat de Bijbel ons leert. We gaan door met familiefilms, zodat bezoekers zich tijdens geen zorgen hoeven te maken over seks, naaktheid, homoseksualiteit en grof taalgebruik."

Kussen

De eigenaren van de drive-in willen de bezoekers niet confronteren met het eerste homoseksuele personage in de Disney-geschiedenis. Het gaat om het karakter LeFou, het maatje van Gaston. "LeFou is iemand die op de ene dag Gaston wil zijn en op de andere dag Gaston zou willen kussen", zei regisseur Bill Condon eerder deze week. "Hij is behoorlijk in de war over wat hij nu eigenlijk wil. Het is iemand die er pas net achter komt dat hij dit soort gevoelens heeft."

LeFou wordt in de remake van Beauty and the Beast gespeeld door Josh Gad. De film draait vanaf 29 maart in de Nederlandse bioscopen.