ANP Gooisch meisje Pauline verwacht zoon

NAARDEN - Pauline Wingelaar, die in verwachting is van haar tweede kindje, heeft tijdens een pretecho ontdekt dat ze weer een zoon krijgt. ''Ik word straks omringd met knappe prinsen'', schrijft Pauline op Instagram. ''Boy nummer 2 is onderweg".

Door ANP - 4-3-2017, 14:33 (Update 4-3-2017, 14:33)

De blondine, die negen jaar geleden bekend werd met de RTL-realityserie Echte Gooische meisjes, maakte haar tweede zwangerschap anderhalve week geleden publiekelijk.

Pauline beviel in mei 2015 van haar zoon Reinier Kees Dirk Pieter Bisschop van Tuinen. In de zomer van 2014 trouwde ze met Harmen Bisschop van Tuinen.