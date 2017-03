Sandra Reemer vecht tegen borstkanker

DEN BOSCH - Sandra Reemer (66) heeft borstkanker. De presentatrice en zangeres vertelt in De Telegraaf dat ze momenteel chemotherapie krijgt.

Door ANP - 4-3-2017, 10:57 (Update 4-3-2017, 10:57)

"Je komt in een rollercoaster van emoties terecht, variërend van ontkenning tot woede en verdriet. Ik heb altijd heel gezond geleefd dan denk je onwillekeurig dat zoiets jou niet overkomt'', vertelt Sandra.

Ze liep al maanden rond met een knobbeltje in haar borst, ook in Indonesië tijdens de opnames van het tv-programma Gouden Jaren van Omroep MAX waarin ze recent te zien was. "Ik had een knobbeltje, al een paar maanden. Waarmee ik, zoals waarschijnlijk zoveel vrouwen, maar bleef rondlopen. Je denkt of hoopt dat het niets is, dat het weggaat. Mijn huisarts drong aan dat ik naar een specialist zou gaan, maar ik had natuurlijk altijd een excuus. Nee, ik moet eerst nog even dit; nee, ik moet nog even naar Indonesië… Maar toen ik terugkwam, belde de huisarts me op en drong aan: ’Sandra, je moet er nu echt werk van gaan maken.’ Dat heb ik gedaan en toen kreeg ik de diagnose: borstkanker.”

De diagnose borstkanker kwam bij Reemer 'als een mokerslag aan'. Nu richt ze zich volop op haar herstel en de behandeling. "Ik ben al bestraald en zit midden in een traject van chemotherapie. Ik voel me gelukkig erg goed, alleen af en toe een klein beetje moe. Ik hoop dat dat zo blijft, maar dat weet je niet."