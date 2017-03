Danny Masterson verdacht van verkrachting

LOS ANGELES - Drie vrouwen beschuldigen Danny Masterson van verkrachting. De That 70's Show-acteur zou zich begin jaren 2000 hebben vergrepen aan de dames, die aangifte hebben gedaan. Masterson ontkent de aantijgingen.

Door ANP - 4-3-2017, 10:37 (Update 4-3-2017, 10:37)

De politie van Los Angeles bevestigde vrijdag tegenover The Hollywood Reporter dat er onderzoek wordt gedaan naar Masterson. De 40-jarige acteur, die momenteel is te zien in de Netflixserie The Ranch, zou zestien jaar geleden zijn toenmalige vriendin hebben verkracht en twee jaar later een andere vrouw. Van de derde dame die aangifte deed, zijn geen verdere details bekend.

Masterson is lid van Scientology en de kerk neemt het voor de acteur op. Volgens Scientology zijn de beschuldigingen slechts een poging van ex-lid en actrice Leah Remini om de organisatie in diskrediet te brengen. ''Het was pas nadat het vermeende slachtoffer contact had gehad met Leah Remini dat ze meneer Masterson beschuldigde van verkrachting'', aldus een woordvoerder in een verklaring. ''De aantijgingen lijken slechts een poging om de anti-Scientology-serie van Leah Remini een boost te geven.''

Journalist en Scientology-expert Tony Ortega zegt dat Scientology de verkrachtingen juist in de doofpot heeft gestopt en erg ver gaat om haar bekende leden te beschermen. De vrouwen waren ook lid van de kerk en zeggen dat ze zijn bedreigd door Scientology. Ze mocht niets zeggen over de verkrachtingen anders riskeerden ze verbanning.